Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall nach Überholvorgang

Mainz-Weisenau (ots)

Am Samstagmittag, um 14:25 Uhr, kam es auf der der Wormser Straße in Mainz-Weisenau zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Ein 64-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Wormser Straße aus Richtung Weisenauer Straße in Richtung B9. Eine 56-jährige Audi-Fahrerin war auf der Wormser Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Der Seat-Fahrer setzte zum Überholen eines anderen PKW an und befand sich daher auf der Gegenfahrspur, welche durch die Audi-Fahrerin befahren wurde. Trotz versuchten Ausweichmanöver der Audi-Fahrerin konnte ein Zusammenstoß der beiden PKW nicht mehr verhindert werden. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt. Die Fahrerin des Audi wurde verletzt und zur weiteren Abklärung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

