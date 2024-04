Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht - Angehöriger meldet sich bei Polizei

Mainz-Bretzenheim (ots)

Sonntag, 07.04.2024 - 17:48 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer in der Haifa Allee gegen ein Verkehrsschild gefahren war. Seiner Erklärung nach, war der Fahrer eines schwarzen PKW in Richtung Mercedesstraße gefahren und plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrsschild, wobei mehrere abgerissene Bruchstücke von Fahrzeugteilen an der Unfallstelle zurückblieben. Noch am gleichen Tag meldete sich ein Angehöriger des Unfallverursachers und machte Angaben zu einem frischen Unfallschaden an einem schwarzen Opel der Familie. Der Fahrer des Opels konnte zum Unfall befragt werden. Er räumte den Unfall ein und gab zusätzlich an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Der 87-jährige Mainzer musste seinen Führerschein vorläufig abgeben und muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

