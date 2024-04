Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hochsitz angesägt

Mainz-Drais (ots)

Am Sonntag wurde von einem Draiser Jagdpächter eine Beschädigung an einem Hochsitz im Draiser Wald - Nähe Obsthof Nickolaus - angezeigt. Der 41-jährige Mainzer hatte in diesem Jahr bereits zwei weitere Fälle angezeigt. Beim aktuellen Fall hatte ein unbekannter Täter den Hochsitz in der Nacht von Samstag auf Sonntag mittels einer Säge beschädigt, sodass der Hochsitz umstürzte. Es entstand ein Schaden von ca. 14000 EUR.

Wem im Tatzeitraum vom 06.03., 22:00 Uhr - 07.03.2024, 10:00 Uhr eine verdächtige Person im Wald zwischen Mainz-Drais und Mainz-Finthen (bzw. Finther Flugplatz) aufgefallen ist, oder wer sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell