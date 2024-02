Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 65-Jähriger nach Verkehrsunfall mit Radfahrer geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (01.02.2024) kam es gegen 18:30 Uhr im Bereich der Seestraße (Bundesstraße 14) und der Stuttgarter Straße in Herrenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Ford-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße und wollte im weiteren Verlauf nach rechts in die Seestraße in Richtung Nufringen abbiegen. Zeitgleich querte ein Radfahrer die Seestraße über den Radweg aus Richtung Daimlerstraße kommend in Richtung Stuttgarter Straße. Mutmaßlich übersah der 65-Jährige den vorrangsberechtigten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Durch die Kollision stürzte der 22-Jährige von seinem Zweirad in den angrenzenden Grünstreifen, er blieb hierbei jedoch unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 450 Euro. Nach dem Verkehrsunfall setzte der 65-Jährige seine Fahrt in Richtung Nufringen unerlaubt fort. Zeugen folgten dem 65-Jährigen und verständigten die Polizei. Der Unfallverursacher konnte wenig später ermittelt werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

