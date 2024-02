Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: 15-Jähriger verursacht Heckenbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (01.02.2024) gegen 12:55 Uhr soll ein 15-Jähriger in der Dagersheimer Straße in Ehningen eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt und rund 2.500 Euro Sachschaden verursacht haben. Mit einem Feuerzeug und einer Spraydose soll der Jugendliche das Feuer gelegt haben. Dies konnten Mitschüler beobachten und verständigten die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an die Brandstelle aus und löschten die rund 20 brennenden Lebensbäume. Für die Löschmaßnahmen musste auch kurzzeitig die Dagersheimer Straße gesperrt werden. Der 15-Jährige, der zwischenzeitlich geflüchtet war, kam wenig später im Beisein seines Vaters an den Brandort zurück. Er muss sich nun wegen einer Sachbeschädigung durch Brandlegung verantworten müssen.

