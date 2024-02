Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfall auf der L 1100 - 56-Jähriger stirbt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines medizinisches Notfalls kam es am Donnerstag (01.02.2024) gegen 11.00 Uhr bei Murr auf der Landesstraße 1100 auf Höhe eines Einkaufsmarkts zu einem schweren Unfall. Ein 56 Jahre alter VW-Lenker war in Fahrtrichtung Marbach am Neckar unterwegs. Mutmaßlich war er aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage seinen PKW sicher zu führen. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte dann gegen die linksseitig verlaufende Leitplanke. Bereits zur Hilfe eilende Ersthelfer konnten keine Lebenszeichen mehr bei dem 56-Jährigen feststellen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und ein Notarzt führten Reanimationsmaßnahmen durch, doch der VW-Fahrer verstarb noch vor Ort. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während des Einsatzes musste die L 1100 im Bereich der Unfallörtlichkeit vollständig bis gegen 13.30 Uhr gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest.

