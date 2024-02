Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: 25-Jähriger nach Räuberischem Diebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete am Mittwoch (31.01.2024) gegen 16:00 Uhr zwei zunächst unbekannte Männer, die in einem Ladengeschäft eines Einkaufszentrums in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen mehrere Packungen Parfum entwendeten. Nachdem der Detektiv sowie zwei Angehörige des Sicherheitsdienstes die Tatverdächtigen angesprochen hatten, versuchten beide zu flüchten. Zwei Besucher des Einkaufszentrums wurden auf den Sachverhalt aufmerksam und stellten sich den Flüchtenden in den Weg. Einer der beiden Ladendiebe versuchte die Zeugen anzurempeln, konnte jedoch festgehalten werden. Der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 1.250 Euro. Gegen den festgenommenen Tatverdächtigen, einen 25-jährigen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit, beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls. Er wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt, der Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und den 25-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, insbesondere zu dem noch flüchtigen Tatverdächtigen, dauern an.

