Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnung aufgebrochen und durchwühlt

Mainz-Neustadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 02.04.2024, 13:00 Uhr und Donnerstag, 04.04.2024, 11:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter im Barbarossaring in Mainz gewaltsam Zugang zu einer Wohnung.

Am Donnerstag meldete ein Mann der Polizei, dass die Eingangstür zur Wohnung seiner Nachbarin offenstehe und augenscheinlich aufgebrochen worden sei. Polizeikräfte fanden die Wohnung verlassen und verwüstet vor. Jedes Zimmer war durchwühlt worden.

Die 23-jährige Bewohnerin gab an, zwei Tage zuvor zuletzt in der Wohnung gewesen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

