POL-DN: Unfall auf der K28

Vettweiß (ots)

Am frühen Donnerstagabend (14.03.2024) kam es auf der K28 zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger aus Düren hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr zunächst auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, anschließend fuhr er ungebremst in ein Feld.

Der Mann aus Düren befuhr mit seinem Pkw gegen 17:30 Uhr die K28 in Richtung K33. Nach Angaben eines 66-Jährigen aus Vettweiß, der mit seinem Pkw in dieselbe Richtung unterwegs war, fuhr der 59-Jährige sehr dicht auf den Pkw des 66-Jährigen auf. Kurz vor der Einmündung zur K33 fuhr der Mann aus Düren auf den vorausfahrenden Pkw des 66-Jährigen auf, fuhr dann links an dem Pkw vorbei und anschließend ungebremst in ein Feld. Dort kam der Pkw des 59-Jährigen zum Stillstand. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 59-Jährige einen internistischen Notfall erlitten, er wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Ein Teil der Fahrbahn wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

