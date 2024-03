Polizei Düren

POL-DN: Betrug per WhatsApp

Inden (ots)

Ein 70-Jähriger aus Inden wurde am Montag (11.03.2024) Opfer eines Betrugs. Der oder die Täter gaben sich als der Sohn des Mannes aus. Am Montagmorgen erhielt der Senior bei WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Der oder die unbekannten Täter gaben an, der Sohn des Mannes zu sein und dass es sich bei der unbekannten Rufnummer um die neue Erreichbarkeit des Sohnes handele. Später erhielt der Indener dann eine weitere Nachricht des vermeintlichen Sohnes. Der 70-Jährige solle die fällige Rechnung eines Wasserschadens begleichen. Nach Erhalt der Daten des Zahlungsempfängers veranlasste der Mann daraufhin die Echtzeitüberweisung im unteren vierstelligen Eurobereich. Der Betrug fiel auf, als der Geschädigte später mit seinem echten Sohn telefonierte. Die Polizei nimmt das Geschehen zum Anlass, um erneut zu warnen: Vorsicht vor Betrügern! Sowohl per Anruf, als auch per E-Mail oder bei Messenger-Diensten, wie zum Beispiel WhatsApp, gibt es immer wieder Betrugsversuche. Die Maschen sind dabei vielfältig: Angebliche finanzielle Notlagen der Kinder, falsche Polizeibeamte oder Bankmitarbeiter. Bleiben Sie wachsam und kontaktieren Sie im Zweifel Angehörige oder kontaktieren Sie selbstständig die Polizei.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell