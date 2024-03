Polizei Düren

POL-DN: Pedelec und E-Bike Training im Kreis Düren

Kreis Düren (ots)

Sicher unterwegs auf Pedelec und E-Bike: Die Kreispolizeibehörde Düren bietet auch in diesem Jahr wieder ein Seminar für Seniorinnen und Senioren an. Das Training dauert etwa eineinhalb Stunden und vermittelt u.a. theoretische Aspekte in Bezug auf Verkehrszeichen, Gefahren und Elektroantrieb. Praktische Fahrübungen, wie zum Beispiel Slalom, verengte Kurven, Ziel- und Gefahrenbremsung und ein Geschicklichkeitstraining, sollen Sicherheit im Umgang mit dem Pedelec vermitteln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten ein eigenes Pedelec oder E-Bike mitbringen und während der praktischen Fahrübungen einen Helm tragen. Der erste Termin findet bereits am Mittwoch, 03. April 2024 in Düren statt. Informationen zu den einzelnen Terminen, den genauen Örtlichkeiten und zur Anmeldung erhalten Sie bei den Verkehrssicherheitsberatern der Kreispolizeibehörde Düren unter der 02421 949-5313 oder auch im Internet unter https://dueren.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-einsteiger-trainings-ua-fuer-seniorinnen-und-senioren

