FF Bad Salzuflen: Unbekanntes Pulver vor Ladengeschäft sorgt für Großeinsatz

Feuerwehr ist mit 60 Kräften rund fünf Stunden in Schötmar vor Ort

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist am Montagnachmittag (05.02.2024) von der Polizei zur Amtshilfe in die Schülerstraße gerufen worden. Bei einem Betrieb war gegen 15.15 Uhr vor dem Gebäude eine durchsichtige Tüte mit unbekanntem, weißem Inhalt gefunden worden. Die Kennzeichnung darauf deutete auf eine biologische Gefahr hin. Da die Substanz selbst nicht zugeordnet werden konnte, wurde die Feuerwehr zur Unterstützung alarmiert. Der Bereich um den Betrieb wurde weiträumig abgesperrt. Durch die Baustelle an der Straße "Pfarrkamp" war die Schülerstraße bereits vor dem Einsatz für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zur Unterstützung wurde die Analytische Taskforce (ATF) des Landes Nordrhein-Westfalen aus Dortmund angefordert. Unter besonderen Schutzanzügen wurde mit Hilfe der Einheit "ABC-Probenahme" der Feuerwehr Dörentrup eine Probe von der Substanz genommen. Diese wurde anschließend im mobilen Labor des ATF auf dem Montessori-Parkplatz analysiert. Nach rund 30 Minuten stand das Ergebnis der aufwendigen Prüfung fest: Es handelte sich bei dem Inhalt der Tüte um ein klassisches ungefährliches Haushaltsmittel. Nachdem das Ergebnis feststand, konnten alle Maßnahmen der Feuerwehr zurückgebaut werden. Die Probe wurde an die Polizei übergeben. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort. Rund fünf Stunden nach der ursprünglichen Alarmierung konnten alle Kräfte wieder einrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der Tüte aufgenommen.

