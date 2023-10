Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, insbesondere einen Motorrollerfahrer, einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Sonntag (01.10.2023) gegen 19.50 Uhr auf der Kreisstraße 1074 bei Holzgerlingen ereignete. Ein 21 Jahre alter VW-UP-Fahrer war in Richtung Schönaich unterwegs, als er trotz Gegenverkehrs von einem 56-jährigen VW-Golf-Lenker überholt wurde. Der 56-Jährige musste stark abbremsen und abrupt vor dem VW Up wieder nach rechts einscheren, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden, noch unbekannten Motorrollerfahrer zu verhindern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Fahrer des Motorrollers werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

