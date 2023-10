Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Trickdiebe hatten es am Dienstag (03.10.2023) gegen 11:00 Uhr auf das Geld einer 90-Jährigen aus Bietigheim-Bissingen abgesehen. Die unbekannten Personen, ein Mann und eine Frau, gaben vor, den Wasserzähler ablesen zu müssen, weshalb die Rentnerin die beiden in ihre Wohnung ließ. Während der Mann die 90-Jährige in einem anderen Raum ablenkte, ging die Frau ins Wohnzimmer und durchsuchte dort Schubladen und Schränke. Im Endeffekt entwendete die Unbekannte Bargeld sowie die EC-Karte der Seniorin und verließ zusammen mit dem Mann die Wohnung.

