Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mehrere beschädigte Fahrzeuge mit anschließender Verkehrsunfallflucht +++ Geschädigtenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen (03.10.2023) um 02.42 Uhr befuhr der 28-jährige Lenker eines VW Golf die Asperger Straße über die Uhlandstraße in Richtung Osterholzallee. An der Kreuzung zur Abelstraße kollidierte er frontal mit einem auf der Linksabbiegerspur stehenden Fiat 500. Nach dem Zusammenstoß hielt der Lenker des VW Golf kurz an, setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Osterholzallee fort. Der 38-jährige Lenker des Fiat 500 wendete und nahm sofort die Verfolgung des VW Golf auf. Während der Fahrt durch die Osterholzallee verlor der VW Golf mehrere Fahrzeugteile und touchierte bei der Vorbeifahrt zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Durch die eintreffenden Streifenbesatzungen konnte der VW Golf mit laufendem Motor und offener Fahrertüre vor der Halteranschrift abgestellt, aufgefunden werden. Der Fahrer befand sich nicht mehr vor Ort, konnte jedoch in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein vorsorglich hinzugerufener Rettungswagen verbrachte den 28-Jährigen zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Der VW Golf wurde abgeschleppt und sichergestellt. Der Fahrer des Fiat 500 und dessen 30-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter 07141 185353 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

