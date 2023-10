Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Radfahrer bei Unfall zwischen Hausen und Merklingen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag, den 22. September 2023 ereignete sich auf der Landesstraße 1182 in Weil der Stadt zwischen den Stadtteilen Hausen an der Würm und Merklingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 48-Jährige war dort kurz nach 15:00 Uhr auf Höhe der Riemenmühle in Richtung Merklingen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine noch unbekannte Person auf der Böblinger Straße mit einem weißen Kleinwagen mit Böblinger Kennzeichen von Münklingen kommend auf die Einmündung zur L 1182 zu und bog dort nach rechts in Richtung Merklingen ab. Dabei missachtete die Person die Vorfahrt des 48-Jährigen, der mit dem weißen Kleinwagen zusammenstieß, stürzte und mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die unbekannte Person entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr weiter in Richtung Merklingen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und insbesondere Angaben zu dem flüchtenden Kleinwagen machen können. Hinweise werden unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@·polizei.bwl.de erbeten.

