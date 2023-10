Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: junge Frau von Hund gebissen

Ludwigsburg (ots)

Eine 18-Jährige war am Montag (02.10.2023) gegen 16:20 Uhr zu Fuß in der Dahlienstraße in Sindelfingen unterwegs und ging in Richtung der Maichinger Straße. Ihr entgegen kamen ein älterer Mann mit einem etwa 7-jährigen Mädchen, welches einen Hund an der Leine führte. Beim Vorbeigehen riss sich der Hund los und schnappte zweimal nach dem Bein der 18-Jährigen, wobei er ihre Hose durchbiss und sie leicht am Bein verletzte. Der unbekannte Mann entschuldigte sich für den Vorfall und ging anschließend mit dem Mädchen und dem Hund weiter. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen für den Vorfall, sich unter Tel. 0711 6869-390 oder per Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

