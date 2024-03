Polizei Düren

POL-DN: 35-Jähriger mit Stein schwer verletzt

Düren (ots)

Am Dienstagabend (12.03.2024) wurde ein 35-jähriger Mann aus Düren schwer verletzt. Er war im Langemarckpark mit einem 24-Jährigen in Streit geraten.

Nach Angaben von Zeugen waren die beiden Männer gegen 17:20 Uhr vor einem Café in Streit geraten. Der 24-Jährige Tatverdächtige nahm im Verlauf der Auseinandersetzung einen Stein und warf diesen in Richtung des 35-Jährigen. Der Stein verfehlte jedoch sein Ziel und landete in der Scheibe des Cafés. Der 24-Jährige nahm den Stein erneut auf und schlug dem 35-Jährigen mit diesem gezielt auf den Kopf. Anschließend verließen beide Männer die Örtlichkeit. Polizeibeamte der Polizei Düren konnten die beiden in Konflikt geratenen Männer antreffen, sie nahmen die Ermittlungen auf und überprüften die Personalien der beiden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 35-jährigen, der durch den Schlag gegen den Kopf schwer verletzt worden war, zwei Haftbefehle vorlagen. Der Mann wurde daraufhin festgenommen, er wurde außerdem medizinisch versorgt.

