Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Aldenhoven

Bild-Infos

Download

Aldenhoven (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nutzten am Dienstag (12.03.2024) die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Haus in der Kapuzinerstraße einzubrechen. Nach Angaben des Geschädigten schlugen die Täter in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 22:15 Uhr zu. In dieser Zeit öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster und stiegen über dieses in das Haus ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen bevor sie mit ihrer Tatbeute, bei der es sich um Schmuck handelt, unerkannt entkamen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell