POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bli) - Eine 40-jährige aus Hildesheim befährt mit ihrem Pkw am Freitag, 29.12.2023, gegen 18.30 Uhr, die L 485 aus Richtung Diekholzen in Richtung Hildesheim. Als sie in Höhe Ochtersum an der Kreuzung nach links in die Barienroder Straße abbiegen will, kommt es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, also in Richtung Diekholzen fahrenden Pkw einer 44-jährigen Fahrzeugführerin aus ...

