Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall fordert vier Leichtverletzte

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Eine 40-jährige aus Hildesheim befährt mit ihrem Pkw am Freitag, 29.12.2023, gegen 18.30 Uhr, die L 485 aus Richtung Diekholzen in Richtung Hildesheim. Als sie in Höhe Ochtersum an der Kreuzung nach links in die Barienroder Straße abbiegen will, kommt es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, also in Richtung Diekholzen fahrenden Pkw einer 44-jährigen Fahrzeugführerin aus Sibbesse. Beide Pkw werden erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeugführerinnen sowie zwei minderjährige Mitfahrer im Pkw der 44-jährigen werden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Hildesheimer Krankenhäuser verbracht.

