Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Linienbus -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hep): Im Zeitraum vom 27.12.2023, 15:00 Uhr bis 28.12.2023, 06:30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in der Martin-Luther-Straße gewaltsam in einen dort abgestellten Linienbus ein und entwendeten Bargeld. Nach dem Zerstören einer Seitenscheibe öffneten der oder die Täter gewaltsam eine im Bus befindliche Geldkassette und entnahmen eine geringe Menge Bargeld. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

