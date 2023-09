Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter Dieb klingelt freiwillig bei der Bundespolizei

Magdeburg (ots)

Gleich doppeltes Pech hatte am Donnerstag, den 21. September 2023 ein 23-jähriger Mann: Er hatte etwas verloren und klingelte gegen 20:30 Uhr bei der Dienststelle der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahn-hof, um sich zu erkundigen, was er jetzt tun kann. Die eingesetzten Bundespolizisten standen ihm mit Rat und Tat zur Seite und überprüften auch die Personalien des Deutschen im Fahndungssystem der Polizei. Im Ergebnis wurde hierbei bekannt, dass der Mann per Vollstreckungs-haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Zwickau gesucht wurde. Dem-nach verurteilte ihn das Amtsgericht Zwickau im Mai dieses Jahres we-gen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 195 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen. Da er weder die Geldstrafe zahlte, noch sich dem Strafantritt stellte, erging am 16. August 2023 der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Mann und nahmen ihn fest. Auch jetzt konnte er die Geldstrafe nicht begleichen. Die Beamten übergaben ihn entsprechend an eine Justizvollzugsanstalt. Seine Suche nach den abhanden gekommenen Gegenständen musste er daher zunächst verschieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell