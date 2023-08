Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Brühl vom 14.06.2023: Bundespolizei sucht Zeugen

Brühl (ots)

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung unter Verwendung eines Schlagringes am Bahnhof Brühl (Höhe Treppenabgang) ermittelt nun die Bundespolizei.

Am Mittwochmorgen des 14.06.2023 gegen 10 Uhr beleidigte und belästigte eine Gruppe von ca. sieben Jugendlichen in der RB48 Richtung Brühl den Geschädigten und seine Begleitung. Der Reisende und seine Freundin verließen am Bahnhof Brühl den Zug. Zwei Tatverdächtige der Gruppe folgten ihnen bis zum Treppenabgang und zettelten eine körperliche Auseinandersetzung an. Einer der Täter schlug dem Jugendlichen derart mit einem vermutlichen Schlagring ins Gesicht, dass dieser notfallmedizinisch versorgt werden musste. Anschließend flüchteten die beiden Aggressoren zurück in die Bahn. Hierbei schlug einer der Tatverdächtigen einem unbekannten Mann ins Gesicht.

Durch den Angriff wurde der Minderjährige so schwer verletzt, dass er sich einer Operation unterziehen musste und nach wie vor unter Folgebeschwerden leidet.

Im Rahmen des Strafverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung wertet die Bundespolizei nun Videomaterial aus und sucht nach Zeugen sowie dem unbekannten Geschädigten: Wer kann sachdienliche Angaben zu Beteiligten und Ablauf des Vorfalls am Morgen des 14.06.2023 am Bahnhof Brühl machen? Hinweise können an jeder Polizeidienststelle oder unter der kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei unter: 0800/6 888 000 gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell