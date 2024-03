Polizei Düren

POL-DN: Ein Leichtverletzter nach Unfall in Jülich

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (11.03.2024) wurde ein 27-Jähriger aus Jülich leicht verletzt. Ein 31-Jähriger aus Jülich hatte an der Einmündung An der Vogelstange/ Rochusstraße die Vorfahrt eines anderen Pkw missachtet.

Der 31-Jährige war mit seinem Auto gegen 11:25 Uhr auf der Straße An der Vogelstange, aus Richtung B56 kommend, in Fahrtrichtung Große Rurstraße unterwegs. An der Rochusstraße fuhr er in den Einmündungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw an dessen Steuer ein 27-Jähriger saß. Der 27-jährige Jülicher erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer (30 und 25 Jahre alt, ebenfalls aus Jülich) blieben unverletzt.

