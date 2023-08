Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (24.08.2023) gegen 13.00 Uhr an der Kreuzung Friedrichstraße und Stuttgarter Straße in Ludwigsburg ereignete. Ein 48 Jahre alter Seat-Lenker wollte von der Friedrichstraße nach rechts in Richtung Heilbronn abbiegen. Hierzu nutzte er die linke der beiden Abbiegespuren. Während des Abbiegens geriet ein rechts neben ihm fahrender Pkw-Lenker zu weit nach links und touchierte den Seat des 48-Jährigen. Anschließend fuhr der noch Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Er soll mit einem schwarzen Jeep mit Heilbronner (HN-) Zulassung unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell