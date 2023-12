Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Mehrfamilienhaus brennt in Rotenburger Altstadt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gegen fünf Uhr am Donnerstag Morgen wurde die Ortsfeuerwehr Rotenburg zu einem Zimmerbrand in die Straße "Am Wasser" alarmiert. Der bereits eingetroffene Rettungsdienst teilte den anrückenden Kräften mit, dass das Zimmer in Vollbrand stünde und sich eine Person aus der Wohnung aufs Dach gerettet habe.

Mithilfe einer Leiter konnte der Bewohner vom Dach gerettet werden. Er wird verletzt vom Rettungsdienst betreut.

Die Feuerwehr stellte schnell fest, dass sich das Feuer in dem betroffenen Zimmer auf die gesamte Wohnung und das Dachgeschoss des Gewerbe- und Mehrfamilienhauses ausgebreitet hatte. Aufgrund dessen wurden die Ortsfeuerwehren Borchel, Bötersen, Hemsbünde, Unterstedt, Waffensen und Wohlsdorf ebenfalls in die Rotenburger Innenstadt alarmiert.

Auch die Drehleiter aus Zeven sowie der Gerätewagen-Atemschutz und weitere Atemschutzgeräteträger wurden nachalarmiert, um eine Brandausbreitung auf benachbarte Wohn- und Geschäftsgebäude zu verhindern.

Mindestens fünf Bewohner des Hauses konnten sich selbst ins Freie retten. Aufgrund der Temperaturen um den Gefrierpunkt, wurde durch die Feuerwehr ein Container bereitgestellt, in dem sich die Bewohner aufwärmen konnten. Ein ortsansässiger Caterer kümmerte sich um die Versorgung der Anwohner und Einsatzkräfte mit warmen Getränken und Frühstück.

Ein Feuerwehrmann wurde während des Brandes verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Gegen sieben Uhr war das Feuer weitestgehend unter Kontrolle. Da sich jedoch noch immer Flammen im Dachstuhl des Gebäudes befanden, musste das Dach geöffnet werden.

Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die Mittagsstunden an. Das Gewerbe- und Mehrfamilienhaus ist aufgrund der Einsturzgefahr nicht mehr bewohnbar.

Im Einsatz befanden sich 104 Kräfte der Feuerwehr mit 23 Fahrzeugen. Auch der Rettungsdienst sowie die Bereitschaft des DRK war mit einigen Kräften im Einsatz.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

