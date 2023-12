Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall an der Herner Straße - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am Dienstag, 19. Dezember, ereignete sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person an der Bochumer Straße in Herne-Süd. Da der Hergang noch nicht abschließend geklärt ist, bittet das ermittelnde Verkehrskommissariat weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich zu melden.

Ein 46-jähriger Gelsenkirchener befuhr mit seinem Auto die Herner Straße in Richtung Herne, zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Herner nach aktuellem Stand mit seinem Auto rechts neben ihm in dieselbe Richtung.

Kurz hinter der Oberscheidstraße - an der Stelle, an der die beiden Geradeausspuren zur einer Linksabbieger- und einer Geradeausspur werden - kam es zur Kollision. Die Autos kamen ineinander verkeilt erst in Höhe der Bochumer Straße 229 zum Stehen.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

