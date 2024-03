Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B 10 - Zeugenaufruf

Mühlacker/Enzkreis (ots)

Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 40 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich heute gegen 16.10 Uhr, auf der Bundesstraße 10, zwischen Illingen und Mühlacker ereignete. Der 39-jährige Fahrer eines Skodas wollte von der Straße "In den Waldäckern" auf die Bundesstraße 10 in Richtung Illingen einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW Passat, der von einem 57-jährigen Mann gelenkt wurde. Der Passatfahrer war zuvor auf der B 10 in Richtung Mühlacker gefahren. Nach derzeitigem Stand hatte der Passatfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet. Während der 57-jährige unverletzt blieb, erlitt seine 48-jähirge Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Fahrer des Skodas wurde schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die B10, in Fahrtrichtung Mühlacker, bis gegen 18.00 Uhr gesperrt. Es kam zu Behinderungen. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07042/9693-0 in Verbindung zu setzen

Andreas Kuttruff, Führungs-und Lagezentrum

