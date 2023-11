Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Passanten und Polizisten bedroht: 37-Jähriger muss in die Zelle

Bremerhaven (ots)

Einen pöbelnden Mann, der in bedrohlicher Weise auf Passanten in der Bremerhavener Fußgängerzone zugehe, meldeten Zeugen der Polizei am Montag, 27. November, gegen 12.30 Uhr. Als die Beamten eintrafen, trafen sie den Tatverdächtigen unweit der Großen Kirche an. Zeugen vor Ort bestätigten den Polizisten erneut, dass der angetroffene Mann wild umhergeschrien und wahllos einzelne Personen oder ganze Personengruppen bedroht habe. Aus diesem Grund wurde dem Tatverdächtigen der Vorwurf der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gemacht und ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Zudem drohten die Beamten dem 37-Jährigen bei Nichtbefolgen an, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Anstatt nun die Örtlichkeit zu verlassen, begann der Aggressor, auch die Polizeibeamten zu beleidigen und zu bedrohen. Daraufhin legten die Polizisten ihm Handfesseln an und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. ------------------------------------------------------- Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.de/

