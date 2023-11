POL-Bremerhaven: 3000 Liter Heizöl aus Tank entwendet

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Mittwochmittag, 22. November, aufgrund eines Raubes in einer Wohnung im Stadtteil Lehe alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei bislang unbekannte Männer gegen 12.45 Uhr bei einem 69-Jährigen an der Haustür in der Neuelandstraße nahe der Wülbernstraße geklingelt. Sie gaben sich über die ...

mehr