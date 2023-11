Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit in Bremerhaven-Lehe eskaliert - 22-Jähriger mit Messer verletzt

Bremerhaven (ots)

Bei einem Streit mit zwei Männern im Alter von 22 und 28 Jahren wurde am Samstagvormittag, 25. November, ein ebenfalls 22 Jahre alter Mann offenbar mit einem Messer leicht verletzt.

Gegen 10 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Hafenstraße gemeldet. Die eintreffenden Einsatzkräfte machten kurze Zeit später die beiden Streitparteien an der Ecke zur Rickmersstraße aus und trennten sie. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 22-jähriger Bremerhavener zunächst mit einem ebenfalls 22-Jährigen und dessen 28-jährigem Begleiter in Streit geraten. Die Situation eskalierte, und der Bremerhavener wurde offenbar mit einem Messer verletzt. Der hinaufgerufene Notarzt der Bremerhavener Feuerwehr konnte aber schnell Entwarnung geben: Es handelte sich bei der Wunde am Nacken glücklicherweise nur um eine oberflächliche Verletzung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden mutmaßlichen Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

