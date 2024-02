LPI-J: Zeuge beobachtet Unfallflucht

Pfiffelbach (ots) - Am gestrigen Mittwoch, gegen 13:15 Uhr kam es in Pfiffelbach zu einem Verkehrsunfall. Als ein 69-jähriger PKW-Fahrer auf der Apoldaer Straße in einer Einfahrt wendete, übersah er, als er wieder auf die Fahrbahn fuhr, einen 16-jährigen Moped-Fahrer. Der 16-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur ärztlichen Versorgung ins Robert-Koch-Krankenhaus nach Apolda gebracht. An ...

