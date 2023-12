Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Hund rennt auf Straße/ Am Mittwoch erfasste ein Auto in Warthausen einen Hund.

Gegen 12 Uhr führte ein 43-Jähriger seinen Hund in der Brauerstraße Gassi. Der angeleinte Hund erschrak wohl durch eine Dachlawine und rannte auf die Straße. Ein 23-jähriger Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Hund nicht mehr verhindern und erfasste das Tier. Der Hund verendete noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt. Das Polizeirevier Biberach hat den Unfall aufgenommen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden am Unterboden.

