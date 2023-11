Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Schule in Bad Wilhelmshöhe: Zeugen gesucht

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Schule in der Kunoldstraße in Kassel eingebrochen und haben ein iPad erbeutet. Deutlich höher fällt der durch das brachiale Vorgehen der Täter angerichtete Sachschaden aus, der sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3.000 Euro beläuft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, lässt sich die Tatzeit des Einbruchs momentan auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Abend, 21:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 6:00 Uhr, eingrenzen. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe an einer Zugangstür des Schulgebäudes ein und verschafften sich so Zutritt. Auf ihrem Beutezug gingen sie weitere Innentüren gewaltsam an, scheiterten aber zum Teil und gelangten nicht in die Räume. Über ein Fenster im Erdgeschoss flüchteten die Einbrecher mit dem erbeuteten Tablet nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich der Schule beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

