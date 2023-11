Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Ihringshausen von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind am gestrigen Mittwochabend in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus im Drosselweg in Fuldatal-Ihringshausen eingebrochen. Die Täter hatten im kurzen Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr eine Kellertür mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und waren so in das Haus gelangt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke in den Räumen nach Wertsachen. Mit ihrer Beute, bei der es sich nach bisherigem Kenntnisstand um mehrere Schmuckstücke handelt, ergriffen die Einbrecher vermutlich über die Kellertür wieder die Flucht nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Abend in Fuldatal-Ihringshausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell