Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Keller von Mehrparteienhaus: Brandstiftung nicht ausgeschlossen; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am gestrigen Dienstagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 23 Uhr zu einem Brand im Kellergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Kasseler Weserstraße, nahe der Katzensprung-Kreuzung, gerufen. Ein Passant hatte schwarzen Rauch aus einem Kellerschacht dringen sehen und daraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert. Etwa 30 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen, blieben aber unverletzt. Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte Unrat in einem Kellerabteil gebrannt. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf die anderen Etagen des fünfstöckigen Gebäudes verhindern. Durch das Feuer wurden auch Leitungen beschädigt, sodass die Strom- und Gasversorgung des Hauses zunächst vorsorglich abgeschaltet werden musste. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 10.000 Euro.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle am heutigen Morgen aufgesucht. Nach Einschätzung der Ermittler ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen, wobei die genaue Brandursache allerdings noch nicht feststeht. Zur Aufklärung des Falls bitten die Kriminalbeamten auch um Hinweise von Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

