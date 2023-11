Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Einfamilienhaus in Fuldatalstraße: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

Unbekannte sind am gestrigen Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Fuldatalstraße in Kassel, nahe des Hansi-Meister-Wegs, eingebrochen. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in Abwesenheit der Bewohner in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 11:00 Uhr. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen. Mit erbeuteten Schmuckstücken und einem Fahrzeugbrief flüchteten die Einbrecher vermutlich über die Haustür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der gestohlene Fahrzeugbrief wurde später durch eine Spaziergängerin im Bereich der Fuldawiesen aufgefunden.

Zeugen, die gestern im Bereich des Tatorts oder im Bereich der Fuldawiesen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell