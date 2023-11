Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht mit 2,4 Promille: Polizist in seiner Freizeit stellt Autofahrer

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Mithilfe von zwei couragierten Zeugen hat ein Polizist in seiner Freizeit am gestrigen Montagabend in Kassel-Oberzwehren einen Autofahrer nach einer gefährlichen Alkoholfahrt samt Unfallflucht gestellt. Der Beamte der Hessischen Bereitschaftspolizei war gemeinsam mit den beiden Zeugen gegen 22:40 Uhr im privaten Pkw stadtauswärts auf der Korbacher Straße unterwegs, als er auf das vorausfahrende Auto aufmerksam geworden war. Dieses fuhr Schlangenlinien, geriet immer wieder in den Gegenverkehr und kollidierte schließlich mit einem Leitpfosten rechtsseitig der Straße. Nach dem Zusammenstoß setzte der Mann am Steuer seine Fahrt fort, verursachte beim Abbiegen fast noch einen Unfall und hielt schließlich in der Theodor-Haubach-Straße an. Dort konnten der Polizist und die Zeugen den 46-jährigen Mann am Steuer stellen, bis die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Süd-West eintraf. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass die Fahrweise des Mannes aus Kassel nicht von ungefähr kam: 2,4 Promille zeigte das Gerät an, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. Darüber hinaus räumte der 46-Jährige ein, dass er gar keinen Führerschein hat, weshalb neben Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt wird.

