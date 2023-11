POL-KS: Verkehrskontrolle führt zu drei Festnahmen und Drogenfund

Kassel (ots) - Wolfhagen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montag kam es in Wolfhagen zu zwei Einbrüchen in Erdgeschosswohnungen, die vermutlich auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen. Die mit den weiteren Ermittlungen in beiden Fällen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte, die in der Danziger Straße und "Am Rosengarten" liegen, ...

