Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gebäudebrand in Zierenberg mit hohem Sachschaden

Kassel (ots)

Am gestrigen Montag wurde um 21:27 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in der Kasseler Straße in Zierenberg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streifen am Brandort, stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Nach ersten Ermittlungen ist der Brand in der Küche des Hauses ausgebrochen. Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen zur Zeit nicht vor. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Die Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen und blieben unverletzt. Sie wurden zunächst durch die Gemeinde anderweitig untergebracht. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

