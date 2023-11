Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Weitere Meldung Bereich Main-Kinzig: Verkehrsspezialisten ziehen Biker aus dem Verkehr und stellen neben Haftbefehl zahlreiche Verstöße fest

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

"Dumm gelaufen" - Kontrolle der SG "TruP" endet für Motorradfahrer hinter Gittern - Hanau

(as) Im Bereich Hanau stellten Beamte des Sachgebiets Tuner, Raser und Poser (kurz "SG TRuP") am Sonntag gegen 16 Uhr ein sogenanntes Supersportmotorrad des Typs BMW S1000 RR fest, dessen Kennzeichen unter der Sitzbank unzulässig angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle des 44 Jahre alten polnischen Fahrers und seiner Maschine wurde bekannt, dass er von der polnischen Justiz zur Festnahme wegen mehrerer Eigentumsdelikte ausgeschrieben war.

Ferner stellten die Polizisten fest, dass seine mitgeführte tschechische Fahrerlaubnis eine Totalfälschung war und für das Motorrad keine gültige Pflichtversicherung bestand. Des Weiteren führte der Biker eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Ein durchgeführter Drogen-Vortest ergab ein positives Ergebnis auf Methamphetamin. Bei der anschließenden Einlieferung in das Gewahrsam schlug ein durchgeführter Urintest dann zu allem Überfluss noch positiv auf Amphetamin und Kokain an. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein und wird zeitnah an die polnischen Behörden überstellt.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen)

Offenbach, 13.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell