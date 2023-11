Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bereich Offenbach: Zeugensuche nach verbotenem KFZ-Rennen; Hinweise nach mehreren Unfallfluchten erbeten; vermutlich Giftköder ausgelegt und mehr

Offenbach (ots)

1. Verbotenes Fahrzeugrennen: Polizei sucht Zeugen - Offenbach

(cb) Zu einer Verfolgungsfahrt im Bereich Mainstraße / Arthur-Zitscher-Straße / Mühlheimer Straße / Im Großen Ahl kam es Freitagnacht gegen 1 Uhr. Ein Polizeifahrzeug verfolgte mit Blaulicht einen anscheinend flüchtenden weißen Mercedes mit Offenbacher Kennzeichen. Im Bereich Mühlheimer Straße / Laskastraße soll das weiße Fahrzeug stark gebremst und die Fahrspur gewechselt haben, da scheinbar ein Fahrradfahrer die Mühlheimer Straße queren wollte. Das Fahrzeug entzog sich zwischenzeitlich aus dem Sichtfeld der Streife und konnte jedoch kurz darauf in der Straße "Im großen Ahl" verlassen vorgefunden werden. Anhand weiterer Ermittlungen liegen den Beamten jedoch konkrete Hinweise auf den mutmaßlichen Fahrer des weißen Mercedes vor. Gegen den 22-Jährigen wird nun zunächst wegen Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Die Polizei in Offenbach sucht nun den Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Weißer Mercedes beschädigt: Unfallverursacher gesucht - Offenbach

(cb) Ein weißer geparkter Mercedes wurde am Freitag, zwischen 7 und 16.30 Uhr, in der Herrnstraße (60er-Hausnummern) durch einen bis dato unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Mercedes wurde, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro zu kümmern. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Unfallgegner streift Fahrzeug im Gegenverkehr: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Zu einem Unfall im Gegenverkehr kam es Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, im Bereich einer Unterführung in der Straße "Alter Weg". Ein 71-jähriger Fahrer befuhr mit seinem roten Daimler die Straße in Fahrrichtung Ringstraße als ihm im Bereich der Unterführung ein unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Das entgegenkommende Fahrzeug befand sich sehr weit mittig auf beiden Fahrspuren, sodass der Daimler-Fahrer nicht weiter nach rechts ausweichen konnte. Als sich beide Fahrzeuge auf einer Höhe befanden, kam es zum Kontakt im Längsverkehr. An dem roten Daimler entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Zeugensuche: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Offenbach

(jm) Unbekannte haben am Samstag mindestens vier geparkte Fahrzeuge in der Mainstraße beschädigt und einen Schaden von etwa 5.500 Euro verursacht. Zwischen Mitternacht und 11 Uhr zerkratzten die Täter einen silbernen VW T-Cross, einen weißen Seat Leon, einen schwarzen Audi A 6 sowie einen grauen Skoda Rapid, die in Höhe des Liliparks abgestellt waren. Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

5. Zeugensuche: Folgeunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen nach vorangegangener Unfallflucht - Autobahn 3 / Gemarkung Rodgau

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Mittwoch (1. November) auf der Autobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Hanau und Obertshausen ereignet hat, bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 4.40 Uhr befuhr ein Unbekannter mit seiner Sattelzugmaschine und seinem Auflieger den rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Nach ersten Erkenntnissen kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die metallene Fahrstreifenbegrenzung, die die Hauptfahrbahn mit dem Beschleunigungsstreifenstreifen von der Bundesstraße 45 aus Richtung Hanau trennt. Hierbei wurden mehrere Metallfüße aus der Verankerung gerissen und sowohl auf den Beschleunigungsstreifen, als auch auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn geschleudert. Mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten anschließend nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass in der Folge sechs weitere Fahrzeuge durch die herumliegenden Teile beschädigt wurden. Der Lastwagen mit seinem Auflieger fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von insgesamt etwa 6.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

6. Vermutlich Giftköder ausgelegt: Hundehalter aufgepasst - Dreieich

(cb) Eine aufmerksame Hundehalterin war am Samstagmorgen, gegen 8 Uhr, mit ihrem Hund im Bereich "Auf der Hub" unterwegs, als der Vierbeiner unvermittelt ein, am Feldrand abgelegtes Fleischbällchen, gespickt mit rosafarbenen Stückchen, in sein Maul nahm. Durch das sofortige Entfernen des vermeintlichen Giftköders aus dem Maul ihres Hundes, konnte die Hundebesitzerin wohl Schlimmeres verhindern. Die Polizei prüft nun einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, die zum oben beschriebenen Vorfall weitere Hinweise geben können (069 8098-1234).

Offenbach, 13.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell