Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 12.11.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Brand eines Wohnhauses - Birstein, Unterreichenbach

Möglicherweise führte der unsachgemäße Umgang mit einer Gasflasche mit Brennaufsatz am Samstagabend, gegen 22 Uhr, zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Wiesenstraße. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro und ist derzeit unbewohnbar. Der 73-jährige Hausbesitzer wurde leicht verletzt und nach kurzer Behandlung vorrübergehend in einer Wohnung der Gemeinde Birstein untergebracht.

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Oldtimer verunfallt - Autobahn 66

Wahrscheinlich war nicht angepasste Geschwindigkeit Ursache eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag, gegen 13.25 Uhr, auf der Autobahn 66, Fahrtrichtung Fulda. Der 52-jährige Fahrer aus Büdingen fuhr bei Gründau-Lieblos auf die Autobahn und beschleunigte seinen Oldtimer. Aufgrund feuchter Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Schleudern, rutschte unter der Leitplanke durch und kam etwa fünf Meter neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Büdinger wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. An seinem TVR Tuscan entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

Offenbach am Main, 12.11.2023, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell