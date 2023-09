Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Beleidigungen im Bekleidungsgeschäft endet mit vorläufiger Festnahme - Polizei sucht betroffene Kundin und weitere Zeugen!

Freiburg (ots)

Mehrere Personen wurden am Montag, 25.09.2023 gegen 11.50 Uhr von einer 41 Jahren alten betrunkenen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Scheffelstraße beleidigt. Die 41-Jährige warf Gegenstände um sich, versuchte das Geschäft mit nicht bezahlter Ware zu verlassen und bespuckte eine nicht namentlich bekannte Kundin. Diese Kundin und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

