POL-FR: Breisach - Flugshow

Am Samstag 23.09.2023 wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Kleinflugzeug über der Stadt Breisach seine Kreise zieht und hierbei eine Rauchwolke sichtbar sei. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen in Freiburg gestarteten Motorsegler, welcher für eine Vorführung am nächsten Tag übte. Eine Notlage war also nicht gegeben. Dennoch wird nun überprüft, ob etwaige für den Flug erforderliche Genehmigungen eingeholt worden sind.

