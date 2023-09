Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Tödlicher Verkehrsunfall - Mann von eigenem Pkw überrollt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 24.09.2023, kurz vor 08.00 Uhr, wurde ein 67-jähriger Mann von seinem eigenen Pkw überrollt. Er verstarb an der Unfallstelle. Er befuhr die Bahnhofstraße, bog an der Einmündung "Auf der Wegscheide" nach links auf einen landwirtschaftlichen Weg ein, um an eine Pferdekoppel zu gelangen. Er stieg aus seinem Pkw aus und hatte diesen auf dem sehr abschüssigen Weg vermutlich nicht richtig gegen ein Wegrollen gesichert. Bevor der 67-Jährige die Pferdekoppel öffnete bemerkte er den auf ihn zurollenden Pkw. Er habe versucht den rollenden Pkw zu stoppen. Er kam unter den Pkw und wurde von diesem überrollt. Der 67-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw kam auf der stark abschüssigen Wegstrecke erst nach etwa 80 Metern an einer Baumwurzel zum Stehen.

