POL-FR: Rheinfelden: Geräteschuppen von Verein aufgebrochen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 22.09.2023 auf Samstag, 23.09.2023, hebelten Unbekannte einen Geräteschuppen eines Vereines in der Steinenstraße in Herten auf. Aus dem Schuppen wurden ein Rasenmäher, ein Laubbläser, eine Heckenschere, ein Freischneider, eine Spielstand-Anzeigetafel sowie Boule-Turnierkugeln entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

