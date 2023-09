Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Vandalen in der Straße "Im Wolfischbühl" unterwegs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zeugen teilten der Polizei am Samstag, 23.09.2023, gegen 20.50 Uhr, mehrere Jugendliche mit, welche in der Straße "Im Wolfischbühl" einen Stromkasten beschädigt hätten, Verkehrsschilder abknicken und Fahrzeuge zerkratzen würden. Zwei beschädigte Autos konnten festgestellt werden. Der gesamte Sachschaden an den Pkw wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt. Auch soll eine Person ein Verkehrszeichen weggetragen haben. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970250, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen geben können.

