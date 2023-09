POL-FR: Weil am Rhein und Lörrach: Verdacht der Nötigung auf der Autobahn - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Schon am vergangenen Montag, 18.09.2023 gegen 16:55 Uhr kam es in Lauchringen an der Einmündung Detzelner Straße Riedstraße zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 53-jähriger Mann die Detzelner Straße in Richtung Riedstraße gefahren sein. An der dortigen Einmündung habe er ohne sichtbaren Grund stark abgebremst und der nachfolgende 22-jährige Autofahrer sei ...

mehr